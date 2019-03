Velten/Potsdam

241 Erfolgsgeschichten im Handwerk schrieben 241 stolze Meisterinnen und Meister, die am Sonnabend (23. März 2019) von der Handwerkskammer Potsdam bei einem Festakt in Potsdam ihre Meisterbriefe erhielten. Überreicht wurden sie gemeinsam mit dem Ministerpräsidenten des Landes Brandenburg, Dietmar Woidke.

Veltener Steffen Bonin als bester Absolvent des Jahrgangs geehrt

Herausragend waren die Prüfungsergebnisse des Veltener Elektrotechnikermeisters Steffen Bonin. Er wurde im Rahmen der Festveranstaltung als bester Absolvent des Jahrgangs geehrt und nahm als bester Meister aller Gewerke den mit 5000 Euro dotierten Förderpreis der Handwerkskammer Potsdam entgegen. Steffen Bonin hat damit die Möglichkeit, sich zum „Geprüften Betriebswirt nach der Handwerksordnung“ weiter zu qualifizieren, wie die Handwerkskammer mitteilt.

Steffen Bonin erhielt den Förderpreis der Handwerkskammer Potsdam aufgrund seiner ausgezeichneten Leistungen. Quelle: Handwerkskammer Potsdam

Meistertitel in 14 verschiedenen Gewerken

Landesweit erwarbenFührungskräfte in 14 Gewerken den Meistertitel. Vertreten waren Augenoptiker, Bäcker, Dachdecker, Elektrotechniker, Friseure, Installateure und Heizungsbauer, Konditoren, Kraftfahrzeugtechniker, Landmaschinenmechaniker, Maler und Lackierer, Maurer und Betonbauer, Metallbauer, Schornsteinfeger sowie Tischler.

Der Veltener Steffen Bonin (vorn, 1.v.l.) gehörte zu den 154 frischgebackenen Meistern und Meisterinnen. Quelle: Handwerkskammer Potsdam

Präsident der Handwerkskammer lobt die frischgebackenen Meister

Robert Wüst, Präsident der Handwerkskammer Potsdam, beglückwünschte die neue Führungselite des Handwerks und unterstrich die Bedeutung eines Meistertitels als Qualitätssiegel für Kunden, Partner oder Arbeitgeber. Dabei lobte er auch das persönliche Engagement aller bei der beruflichen Qualifizierung: „Eine Zeit harter Arbeit, Stress und Entbehrungen für Sie, aber auch für Ihre Familien, findet heute ein glückliches Ende! Sie sind einst mit einer Vision in diese Zeit gestartet. Das Ergebnis halten Sie nun in den Händen. Seien Sie stolz auf sich! Mit dem Meistertitel haben Sie Ihre eigene Leistung und Ihre bisherige berufliche Laufbahn gekrönt. Sie stehen hier als lebendiger Beweis, dass in Deutschland ein beruflicher Aufstieg auch ohne Studium möglich ist. Zukünftig können Sie sich selbstständig machen oder das Lebenswerk anderer Berufskollegen weiterführen und damit Nachfolge sichern. Und: Sie können ausbilden und damit den Fortbestand Ihrer Gewerke sichern! Sie gehören zu den Leistungsträgern unserer Wirtschaft! Sie sind Meister Ihres Fachs, auf deren Wertarbeit „Made in Germany“ sich Kunden verlassen können. Dafür meinen höchsten Respekt und meine herzlichsten Glückwünsche!“

Meisterbriefe sind gleichzeitig Auftrag für die Zukunft

Wüst verdeutlichte zudem, dass der Meisterbrief nicht nur neue Möglichkeiten für die weiteren beruflichen Wege biete, sondern auch Auftrag sei, Verantwortung für die Gesellschaft und das Handwerk als Ganzes zu übernehmen.

„Ich wünsche Ihnen viel Glück und Erfolg. Ihr Fleiß hat sich gelohnt. Sie werden Unternehmen gründen oder bestehende fortführen und damit den Wirtschaftsstandort Brandenburg weiter stärken“, sagte Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke in seiner Laudatio. Quelle: Handwerkskammer Potsdam

Ministerpräsident Dietmar Woidke stolz auf Brandenburger Handwerk

Auch Ministerpräsident Dietmar Woidke gratulierte den 41 weiblichen und 200 männlichen neuen Meisterinnen und Meistern: „Das Brandenburger Handwerk brummt wie lange nicht. Die Auftragsbücher sind voll, und es wird kräftig investiert. Manche Betriebe haben sogar ihre Kapazitätsgrenze erreicht. Das bietet den neuen Meisterinnen und Meistern beste Berufsperspektiven in der Heimat Brandenburg! Ich wünsche Ihnen viel Glück und Erfolg. Ihr Fleiß hat sich gelohnt. Sie werden Unternehmen gründen oder bestehende fortführen und damit den Wirtschaftsstandort Brandenburg weiter stärken.“

Jüngste Meisterin 20, ältester Meister 57 Jahre alt

Das Durchschnittsalter der diesjährigen Meisterabsolventen beträgt 31 Jahre. Dass der Meisterbrief nicht an ein Alter gebunden ist, bewiesen zwei Zeugnisempfänger: Die jüngste Meisterin war am Tag ihrer letzten Prüfungsleistung 20 Jahre alt, der älteste 57.

Elektrotechniker-Handwerk stark gefragt

Die meisten neuen Meister verzeichnet mit 39 erfolgreichen Absolventen das Elektrotechniker-Handwerk, gefolgt von den Kraftfahrzeugtechnikern (31), den Landmaschinenmechanikern (26) sowie den Metallbauern (26). Der höchste Anteil an weiblichen Absolventen findet sich im Konditoren- (16) und Friseurhandwerk (15).

23 neue Meisterinnen und Meister aus Oberhavel

Insgesamt erhielten am Sonnabend in Potsdam aus dem Landkreis Oberhavel 23 neue Meisterinnen und Meister ihren Meisterbrief. Für den gesamten Kammerbezirk Potsdam wurden 154 Meisterbriefe überreicht.

Insgesamt 154 Meisterbriefe wurden in Potsdam ausgehändigt. Quelle: Handwerkskammer Potsdam

