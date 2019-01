Velten

In der Veltener Post-Partnerfiliale in der Poststraße hatten Mitarbeiter und Kunden am Donnerstagnachmittag Brandgeruch wahrgenommen. Die Feuerwehr rückte an, die Filiale wurde sofort geräumt. Die Kameraden konnten vor Ort keinen Brandausbruch feststellen. Offenbar war ein Kabel in der Wand verschmort.

Zur Galerie Mitarbeiter und Kunden des Postladens in der Poststraße in Velten (Oberhavel) bemerkten am Donnerstagnachmittag (10. Januar 2019) plötzlich einen Brandgeruch. Die Feuerwehr wurde gerufen, der Laden musste geräumt werden.

Eine Mitarbeiterin erlitt eine leichte Kreislaufschwäche und wurde vom Rettungsdienst behandelt. Die Räume und die Zwischendecke wurden kontrolliert und mit einem Gerät belüftet. Nach rund einer Stunde war der Feuerwehreinsatz vor Ort beendet. Nun sollen die Elektroanlagen kontrolliert werden.

Von MAZonline