Wegen der Bauarbeiten auf der A10 wird die Brücke in der Germendorfer Allee in Velten am Wochenende gesperrt.

Betroffen davon ist auch der Linienverkehr der Busse. Von Freitag, 22. Februar, 23 Uhr, bis zum Betriebsschluss der OVG am Sonntag, 24. Februar, müssen auch die Busse umgeleitet werden.

Konkret geht es um den 824er-Bus. Es kommt zu Verschiebungen der Abfahrtzeiten und zu Fahrzeitverlängerungen. Die Linie 824 wird in beiden Richtungen, zwischen Leegebruch und Marwitz, umgeleitet – über Bärenklau, Vehlefanz und Eichstädt – allerdings ohne Halt.

In Velten wird für beide Richtungen ein Shuttleverkehr eingerichtet. Dieser verkehrt zwischen den Haltestellen „ Velten, Weimann“ und „ Marwitz, Turnhalle“. Die Umsteigemöglichkeit in Richtung Velten oder Hennigsdorf und Oranienburg befindet sich an der Haltestelle an der Turnhalle in Marwitz.

Die aktuellen Fahrpläne aller Linien sowie auch die vorgenannten Änderungen, können im Internet unter www.ovg-online.de herunter geladen oder telefonisch unter 03301-699 699 erfragt werden.

