Die MAZ-Serie „Damals und Heute“ zeigt, wie sich die Veltener Ofenstadt in den vergangenen Jahrzehnten entwickelt hat. Wir haben uns unter anderem am Bahnhof, in Velten-Süd, im Stadtzentrum oder an der Roten Villa umgeschaut. Auch an der ehemaligen Ingenieurschule Hohenschöpping war unser Fotograf.