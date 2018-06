„Oase, dort sind wir immer willkommen / Unsere Sorgen werden dort ernstgenommen“ – Das sind Zeilen aus dem Song, den die Band „OnlY JJoU“ für ihren Jugendclub „Oase“ komponiert hat. Am Sonnabend spielten die vier Teenager das Lied erstmals öffentlich, passenderweise auf dem Sommerfest ihres Jugendklubs. Es gab viel Applaus von den Besuchern. Für die Sängerinnen Gina-Maria und Lea Renée ist der Song eine Art Dankeschön an ihre Oase. „Wir sind hier wie eine große Familie. Ich bin fast jeden Tag hier, soweit es meine Ausbildung zulässt“, sagt Gina-Maria. Lea Renée sieht das genauso.

Auch sonst hatte sich das Team des Jugendklubs wieder viel einfallen lassen. Neben dem Auftritt der Band im Garten gab es vor dem Klub zwei Hüpfburgen, Kinderschminken oder Gläsergravur. Die Stände betreuten die Stammbesucher der Oase. Und sie hatten viel zu tun, der Hof war voll. Im Vorfeld hatte der Klub ordentlich die Werbetrommel gerührt, unter anderem 100 große A1-Plakate aufgehängt und 200 Flyer in Briefkästen verteilt. In diesem Jahr hatten die Stadtverordneten den Werbe-Etat des Klubs auch um 500 auf 1500 Euro aufgestockt. „Wir wollen schon, dass viele Veltener zum Fest kommen und sehen, was wir hier zu bieten haben“, sagt Klubleiterin Jana Kahrau.

Es gab auch alkoholfreie Cocktails. Quelle: Robert Roeske

1997 zogen die Jugendlichen vom ehemaligen Klub in der Rosa-Luxemburg-Straße in Räume der einstigen Kita Spatzennest und bauten sich in Eigenregie ihre „Oase“ auf, seitdem hat die Stadtverwaltung immer wieder nachgebessert, unter anderem wurden Fußboden und Dach ausgetauscht. Doch es gibt noch viel zu tun. Barrierefrei ist der Klub noch immer nicht. Die geplante Sanierung platzte, weil die Stadt kein Geld dafür aus dem Stadt-Umland-Wettbewerb bekam. „Ein Rollifahrer hätte Probleme, hier eine Toilette zu benutzen“, sagt Jana Kahrau.

Außerdem würde sie sich zu den vier festen Mitarbeitern, zwei davon sind meist als mobile Jugendarbeiter im Stadtgebiet unterwegs, noch eine weitere halbe Stelle wünschen. „Elektrik, Leitungen oder Mauerwerk müssten auf Dauer auch erneuert werden“, sagt Kahrau. Sie ist aber auch froh, dass der Jugendklub sich in den vergangenen Jahren so gut entwickelt hat, der Draht zum Rathaus sei super. Demnächst wird ein Pool im Garten installiert. „Dann könnte es auch im Sommer hier voller werden.“

Die Stimmung war entspannt. Quelle: Robert Roeske

Doch die Oase ist nicht nur ein Ort für Freizeit, sondern auch für Bildung. So ist das Haus in der Breiten Straße „Jugendinformations- und Medienzentrum“ (JIM). Mitarbeiter Uwe Drischmann vermittelt Teenagern aus dem Klub oder aus Schulen etwa, wie man richtig fotografiert, wie es mit Bildrechten aussieht oder wie man sich so auf Facebook präsentiert, dass ein künftiger Arbeitgeber nicht abgeschreckt wird. Geplant ist auch, im Rahmen der AGs ein Musikvideo der Klubband „OnlY JJoU“ zu produzieren. Demnächst sollen für das JIM Tablets, Laptops und Schnittsoftware angeschafft werden. 3000 Euro stellt die Stadt dafür zur Verfügung.

Von Marco Paetzel