Der Viktoria-Park - Grüne Oase oder Jugendtreff

Vom Kita-Streik am Mittwoch, 11. April, betroffen, sind auch Kindertagesstätten und Horteinrichtungen in Hennigsdorf und Velten. Beide Städte haben am Dienstag über eine Notbetreuung informiert. Diese gilt jedoch nur für die Kinder berufstätiger Eltern und ist zudem zeitlich eingeschränkt.