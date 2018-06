Eine positive Entscheidungen in Bezug auf die Teilprojekte „Nordbahn/Heidekrautbahn“ und „Prignitz-Express/Velten“ hat am Montag der Lenkungskreis des Infrastrukturprojektes „i2030“ getroffen. Oberhavel Landrat Ludger Weskamp sprach von einer bahnbrechenden Nachricht für alle Pendler in Oberhavel.