Rund 600 Euro hat Marcel Siegert von Pro Velten Ende März auf das Konto der Veltener Stadtverwaltung überwiesen, wie er am Freitag erklärte. Damit kommt er einer angedrohten Vollstreckung zuvor. Rund 1700 Euro Prozesskosten fordert die Stadt jeweils von den Stadtverordneten Marcel Siegert und Petra Künzel – mittlerweile in der Fraktion „Duo“ – sowie der Fraktion Pro Velten zurück. Siegert hat seinen Teil nun – unter Vorbehalt einer gerichtlichen Klärung über die Rechtmäßigkeit der Forderung – beglichen. Die Fraktion Pro Velten dagegen habe erklärt, dass sie über kein Vermögen verfüge und das Urteil des Verwaltungsgerichts in der Sache abwarten wolle, auch Petra Künzel werde ihren Anteil zunächst nicht zahlen. „Die Vollstreckung wird nun erstmal ausgesetzt, bis der Sachverhalt geklärt ist“, erklärt Veltens Verwaltungssprecherin Ivonne Pelz dazu.

Marcel Siegert indes hofft, dass die Stadt die Forderungen komplett zurückziehen muss. „Wenn das Gericht entscheidet, dass wir im Interesse der Stadt und nicht aus Jux und Dollerei geklagt haben, haben wir einen Kostenerstattungsanspruch.“ Seine Fraktion hatte 2014 moniert, dass Unterlagen zur Abstimmung des Haushalts – Wirtschaftspläne städtischer Gesellschaften – zu spät zugestellt worden seien. Das Verwaltungsgericht wies die Klage damals ab. Pro Velten habe trotz Aussage der Kommunalaufsicht, dass die Verwaltung gemäß Gesetz gehandelt habe, geklagt und somit Kosten für die Stadt verursacht, argumentierten die Juristen, die die Stadt damals vertraten.

Von Marco Paetzel