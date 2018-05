In einem Hassvideo, das auf einem USB-Stick aufgetaucht ist, werden sieben Stadtverordnete aus Velten mit einem Kreuz auf der Stirn gezeigt, was man als Todesdrohung verstehen kann. Laut dem SPD-Stadtverordneten Frank Steinbock soll auf einem Hinweiszettel am Video gestanden haben, dass der Film in einer Whatsapp-Gruppe von Pro Velten geteilt wurde.