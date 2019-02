Velten

Die Brücke an der Landesstraße 172 ( Germendorfer Straße) kurz hinter dem Ortseingang Velten, aus Germendorf kommend, wird am Wochenende teilweise abgerissen. Grund sind die umfangreichen Bauarbeiten für den sechsstreifigen Ausbau der A10. Von Freitag, 22. Februar um 22 Uhr bis Montag, 25. Februar um 5 Uhr ist deshalb die Durchfahrt unter dem Bauwerk auf der Germendorfer Straße nicht möglich: Die Strecke ist, auch für Fußgänger und Radfahrer, voll gesperrt. Die Umleitung erfolgt über Marwitz – Eichstädt – Vehlefanz – Bärenklau.

Halbseitige Straßensperrung bis Ende August

Im Anschluss an die Sperrung am Wochenende wird an dem Neubau des Bauwerks gearbeitet. Die Bauarbeiten erfordern eine halbseitige Sperrung der Landesstraße bis 25. August. Der Verkehr wird mit einer mobilen Ampel geregelt. Es kommt daher auf der Buslinie 824 zu Verschiebungen der Abfahrtzeiten und zu Fahrzeitverlängerungen.

Bus wird weiträumig umgeleitet

Die Linie wird in beiden Richtungen, zwischen Leegebruch und Marwitz, auf direktem Weg – allerdings ohne Halt – über Eichstädt, Vehlefanz und Bärenklau geführt. In Velten, wird für beide Richtungen ein Shuttleverkehr eingerichtet. Dieser verkehrt zwischen den Haltestellen Velten Weimann und Marwitz, Turnhalle. Die Umsteigemöglichkeit in Richtung Velten, beziehungsweise Hennigsdorf und Oranienburg befindet sich an der Turnhalle Marwitz.

Baustellenfahrplan unter: www.ovg-online.de

Von MAZonline