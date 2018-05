Tiana Vortmüller aus Velten, die in Wannis Tanzstudio Kinder unterrichtet, organisierte Anfang des Jahres eine Zumba-Party für Kids in der Oranienburger Schlosshalle. Die Aktion war ein voller Erfolg, mehr als 40 Kinder kamen und schwitzten. Das Geld der Aktion kommt der Ausbildung von Lehrern an der Uni Potsdam zugute.