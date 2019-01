Rund 300 Gäste kamen am Freitag zum Veltener Neujahrsempfang in der Ofenstadt-Halle. Die frohe Botschaft von Bürgermeisterin Ines Hübner lautete, dass es der Stadt so gut wie nie geht. Scharf kritisierte sie hingegen das Hass-Video gegen sich und Stadtverordnete.