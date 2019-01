Velten

Ein Junge wurde am Donnerstagmittag in der Straße Große Promenade offenbar von einem unbekannten Mann angesprochen. Er saß nach Angaben des Kindes in einem Pkw und war ihm offenbar bereits gefolgt. Das Kind reagierte mit einem Schrei und lief schnell nach Hause. Polizeibeamte überprüften die nähere Umgebung, konnten jedoch den Wagen und auch den Unbekannten nicht mehr feststellen.

Die Revierpolizisten reagierten auf solche Hinweise sehr sensibel. „Sie zeigen sich dann verstärkt in Schulen und zeigen in der Gegend Präsenz“, so Polizeisprecherin Ariane Feierbach.

Von MAZonline