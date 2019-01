Velten

Nachdem es in der Nacht zu Sonntag einen mysteriösen Knall in Oranienburg gegeben hat, rummste es nun am Mittwochabend auch in der Ofenstadt mächtig. „Es hat so laut geknallt, dass bei uns die Wände gewackelt haben“, berichtet die Anwohnerin Sarah Hagedorn. Auch andere Bewohner im Wohngebiet Velten-Süd hatten den Rumms vernommen und gegen 20.30 Uhr die Polizei alarmiert. „Ein Streifenwagen hat die Gegend um den Kuschelhain und die Hedwig-Koch-Becker-Straße kontrolliert, aber nichts gefunden“, sagt Polizeisprecherin Ariane Feierbach.

Knallen könne es aber durchaus öfter mal, das sei nichts ungewöhnliches. „Vielleicht hat ein Jäger geschossen oder es war ein Polenböller“, mutmaßt die Sprecherin. Bis sich ein konkreter Tatverdacht ergibt, werde nun nicht mehr in der Sache ermittelt.

Von Marco Paetzel