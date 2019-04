Velten

Ein MAZ-Stammtisch findet im Rahmen der Serie „ MAZ zu Hause in Velten“ am kommenden Donnerstag, 25. April, ab 19 Uhr im Sportcasino, Germendorfer Straße 73, in Velten statt. Eingeladen sind alle interessierten Bürger, die über die Ofenstadt diskutieren wollen oder denen etwas auf den Nägeln brennt. Mit dabei sind auch wieder Redakteure der MAZ, mit denen die Gäste die einzelnen Themen erörtern können. Es soll dabei nicht nur ein Beitrag über den Stammtisch-Abend selbst in der MAZ herauskommen. Interessante Aspekte der Diskussion kann die Redaktion im Nachgang durchaus auch für eigenständige Beiträge aufgreifen. Eintritt kostet der Stammtisch wie immer nicht.

Von Marco Paetzel