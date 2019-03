Der Veltener SPD hat ihr Team für die Kommunal- und Kreistagswahl aufgestellt. 17 Kandidaten treten zum Wahlkampf um die Plätze in der Stadtverordnetenversammlung an, darunter sind viele neue Gesichter. Die Partei will unter anderem mindestens 100 bezahlbare Wohnungen für Velten.