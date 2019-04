Velten

Ein Besuch auf dem Sportplatzgelände des SC Oberhavel Velten ist zugleich ein Eintritt in das Wohnzimmer von Bernd Jünemann und das nicht nur bildlich gesprochen. Seit 2007 wohnt der langjährige Vereinschef des SCO in einem kleinen Häuschen auf dem Sportplatzgelände. „ Velten ist meine Heimat geworden und der SCO mein Verein. Seiner Liebe bleibt man treu“, so Jünemann.

Insolvenz belastete den Gesamtverein

Dass er mal sein Herz an die Ofenstadt verlieren wird, hätte Jünemann 1991 wahrscheinlich nicht gedacht. In diesem Jahr zog der heute 59-Jährige aus der Heimatstadt Dessau nach Oberhavel. „In Dessau bin ich aufgewachsen und habe dort auch beim damaligen Vorwärts Dessau Fußball gespielt und war als Übungsleiter tätig.“ Nur ein Jahr später betätigte sich Jünemann bereits beim FSV 90 Velten als Übungsleiter. Ende der neunziger Jahre erlebte Jünemann dann auch einen der schwärzesten Momente der Veltener Fußballgeschichte mit, denn der damalige Oberligist FSV 90 musste Insolvenz anmelden. „Das war natürlich für alle, auch für mich, ein absolut einschneidendes Ereignis. Wir haben alle um die Zukunft des Fußballstandortes Velten gebangt. Keiner wusste so wirklich, ob nun komplett die Lichter ausgehen. Aber Andreas Noack hatte damals einen sehr großen Anteil daran, dass es weiterging und auch wieder bergauf“, erinnert sich der damalige Übungsleiter. Viele Spieler verließen anschließend den Verein. Am 10. Januar 1998 erhob sich der neu gegründete SC Oberhavel Velten aus der Taufe und wurde in der Kreisliga eingestuft. Allerdings kehrten die Ofenstädter recht schnell zumindest in den Landesspielbetrieb zurück, auch heute noch agiert der SCO in der Landesliga Nord.

Bernd Jünemamm war bis 2016 Platzwart auf dem Sportplatz in Velten und eine Treue Seele des Vereins. Hier mit Dackel-Weibchen Tinka (7Jahre alt). Quelle: Enrico Kugler

Ab 2004 übernahm Jünemann dann die Position des Fußball-Abteilungsleiters, die er insgesamt 13 Jahre lang ausüben sollte. Zudem war er als Schatzmeister und viele Jahre auch als Platzwart aktiv. „Die Vorstandsarbeit war extrem intensiv und zeitaufwendig. Man war quasi von früh bis spät mit dem Verein beschäftigt, das war schon extrem aufreibend. Als ich 2007 dann noch in das Häuschen auf dem Sportplatz gezogen bin, war es mit Abschalten vom Verein endgültig vorbei, die Anstrengungen und der Aufwand wurden eigentlich noch intensiver.“ 2017 musste Jünemann dann allerdings seinen Vorstandsposten nach internen Unstimmigkeiten und Querelen räumen. „Mir ging es auch körperlich danach überhaupt nicht mehr gut, ich bin inzwischen auch Rentner. Das hat alles ganz schön an meinen Kräften und Nerven gezerrt und war keine schöne Zeit.“

Bernd Jünemann im Jahre 2002 zu Gast in der Sportredaktion der Märkischen Allgemeinen Zeitung. Quelle: Sebastian Morgner

Einen Groll hegt Jünemann dennoch nicht gegen seinen Verein. „Es ist wie in einer Ehe, man streitet sich, verträgt sich aber dann auch wieder. Velten ist nun mal meine sportliche Heimat und ich möchte diesen Verein und die ganzen Leute, die dazugehören, auf keinen Fall missen.“ Der 59-Jährige ist auch weiterhin für den Verein im Hintergrund aktiv und leitet die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Zudem blickt Jünemann auch gerne auf viele schöne Momente seiner Zeit in Velten zurück: „Vor allem die Erfolge mit meinen Jugendmannschaften bleiben da haften, aber auch die Feierlichkeiten zum 100-Jährigen 2012, als Hansa Rostock hier war. Das war grandios.“ Auch über die immer noch bestehende Freundschaft zum ehemaligen Veltener und deutschen Nationalspieler Jörg Heinrich freut Jünemann. „Der Kontakt ist über die ganzen Jahre nie abgebrochen, das freut mich sehr und ich sehe in Jörg einen echten Freund.“

Einweihung des Kunstrasenplatzes als Meilenstein

Einen Meilenstein für den eigenen Verein gab es laut Jünemann zudem im Vorjahr, als der neu angelegte Kunstrasenplatz eingeweiht wurde, der SCO verfügt nun über zwei Rasenplätze und einen Kunstrasenplatz anstelle von bisher zwei Naturrasen. „Die Einweihung des Kunstrasenplatzes war ein wichtiger Baustein in der Entwicklung des Vereines und vor allem eine große Wertsteigerung. Ich denke schon, dass wir nun über eine sehr attraktive Sportanlage verfügen, die durchaus auch Spieler anlocken kann.“

Bernd Jünemamm leitet heute die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Ofenstädter. Quelle: Enrico Kugler

Für die Zukunft erhofft sich Jünemann vor allem, dass die eigenen Nachwuchsmannschaften der Ofenstädter wieder präsenter und stärker auf Landesebene vertreten sind. Neben seiner Tätigkeit bei seinem SC Oberhavel Velten ist Jünemann aber auch noch ehrenamtlich für den Fußballkreis Oberhavel/Barnim seit vielen Jahren tätig, aktuell ist er Staffelleiter der Kreisliga Ost und der 2. Kreisklasse West. Zudem ist Jünemann bei vielen Veranstaltungen des Fußballkreises immer mit Rat und Tat zur Stelle und ein verlässlicher Helfer. „Diese Arbeit für den Fußballkreis macht mir wahnsinnigen Spaß und so lange ich es noch körperlich schaffe, mache ich es weiter.“

Von Knut Hagedorn