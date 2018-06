Die Polizei ist am Donnerstagvormittag verständigt worden, weil ein 13-jähriger Junge aus Velten, der seit dem 11. Juni vermisst wird, am Kunnacker See in Velten gesehen wurde. Noch vor dem Eintreffen der Polizei war der Junge wieder verschwunden, konnte jedoch etwas später in Marwitz gefunden werden.