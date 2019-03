Velten

„Bezahlbarer Wohnraum ist eine zentrale soziale Frage in Velten“, erklärte am Freitag Veltens Linken-Vorsitzender Alexander Moser-Haas, „wir müssen dafür sorgen, dass trotz steigender Nachfrage auch Veltener hier in der Stadt noch eine bezahlbare Mietwohnung finden, wenn sie zu Hause ausziehen, wenn sie zwei Zimmer mehr brauchen für Kinder oder im Alter seniorengerecht wohnen wollen.“

150 neue Wohnungen seien nötig

Die Schaffung neuer Wohnungen in kommunaler Hand sei der beste Weg, um dabei die Preise dauerhaft bezahlbar zu halten. „Eine Größenordnung von 150 neuen kommunalen Wohnungen halten wir für nötig“, erklärte Moser-Haas unter Verweis auf einen Beschluss der Linken-Mitgliederversammlung vom Mittwoch. „Und das liegt auch am oberen Ende dessen, was Velten mit kommunalen Gesellschaften stemmen kann.“

Landeswohnungsbaugesellschaft möglich

Der Linken-Chef verwies auf die Zuschüsse und zinsfreien Kredite der Investitionsbank des Landes Brandenburg mit einer Laufzeit von 25 Jahren. „Natürlich ist das auch eine organisatorische Herausforderung für die Stadt“, erklärte Moser-Haas, „umso erfreulicher, dass sich auf Landesebene Bewegung hin zu einer Landeswohnungsbaugesellschaft abzeichnet, die Kommunen als Kooperationspartner beim Bau von Wohnungen unterstützen könnte.“ Brandenburgs Finanzminister Görke hatte in einer Pressekonferenz der Investitionsbank des Landes Brandenburg am Mittwoch, den 21. März, die Bildung einer solchen Landeswohnungsbaugesellschaft angeregt.

