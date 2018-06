Oberhavel Oranienburg - Verdi kritisiert Gründung der Holding Die Gewerkschaft plädiert für ein Verschiebung der Entscheidung. Erst müsste es genaue Regelungen für die Mitarbeiter der Gesellschaften geben. Am Montag, 2. Juli, sollen die Stadtverordneten den Bürgermeister mit der Gründung der Holding zum 1. Januar 2019 beauftragen.

Verdi will am Montag in der Stadtverordnetenversammlung Fragen stellen. Quelle: Christian Cha