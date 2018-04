Oberhavel Verkehrsgeschehen - Verkehrsinsel demoliert Verkehrsschild und Straßenlaterne einer Verkehrsinsel auf der Hauptstraße demolierte ein 59-jähriger Autofahrer am Donnerstagabend in Teschendorf aus noch ungeklärter Ursache.

Ein demoliertes Verkehrsschild (Symbolbild) und eine ramponierte Straßenlaterne – so die Überbleibsel eines Unfalls an einer Verkehrsinsel in Teschendorf. Quelle: Julian Stähle