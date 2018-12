Zehdenick

Der Fahrer eines Pkw BMW erregte am Samstagabend in Zehdenick die Aufmerksamkeit der Polizei, als er sich einer Verkehrskontrolle in der Berliner Straße entzog.

Wenig später stellten die Beamten den BMW dennoch fest und überprüften den 25-jährigen Fahrer. Dabei stellte sich heraus, dass bei diesem „eine unanfechtbare Entziehung der Fahrerlaubnis“ vorlag, wie die Polizei mitteilte.

Offenbar zuvor Unfallflucht begangen

Der Mann saß zudem unter dem Einfluss von Cannabis hinter dem Steuer des Fahrzeugs, an dem dann auch noch Schäden festgestellt wurden, die mit einer Verkehrsunfallflucht in der Falkenthaler Chaussee in Zehdenick in Verbindung gebracht werden konnten.

Eine Blutprobe des Fahrers wurde durch die Beamten angeordnet, die Weiterfahrt wurde ihm untersagt. Gegen den 25-Jährigen wurden mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Von MAZonline