Oberhavel. Dieses Ostern war wettertechnisch ein Scherz, und zwar ein schlechter. Insofern wundert es mich überhaupt nicht, dass der Kalender am Sonntag den 1. April anzeigte. Würde sagen, Petrus hat uns dieses Jahr ganz schön verarscht.

Natürlich gibt es auch wieder ein paar Schlauberger, die die (hoffentlich) letzten Rückzugsgefechte des Winters vorausgesehen haben. So in der Art: Auf grüne Weihnachten folgt weiße Ostern. Stimmt gar nicht. In Oranienburg war am Sonntag alles Grau in Grau. In Liebenwalde – und wie zu hören war nicht nur dort – lag tatsächlich Schnee. Damit schwindet zugleich die Hoffnung, sich über nicht gefundene Osterüberraschungen auch später noch freuen zu können. Ehe ich die letzten gefunden habe, sind die Dinger hin. Verlorene Eier praktisch!

Es könnte aber auch sein, dass sie dahinschmelzen. Denn „rechtzeitig“ nach Ostern sollen die Temperaturen ja in die Höhe schießen. Wenn das mit dem Wetter künftig nicht besser klappt, gibt es bei mir nächstes Jahr zu Ostern (Wetter)Froschschenkel statt falschen Hasen.

Von Bert Wittke