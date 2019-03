Hennigsdorf

Bei der Suche nach Rebecca Reusch, die seit dem 18. Februar vermisst wird, könnte eine Spur nach Hennigsdorf führen. Das behauptet zumindest ein angeblicher Freund des Mädchens, der in einem Internetvideo zu einer Suchaktion in der Havelstadt aufruft.

Die MAZ ist dabei und hört sich um.

„Wir haben aus der Presse davon erfahren, dass Privatpersonen am Sonntag wohl in Eigeninitiative in Hennigsdorf nach der vermissten Rebecca suchen wollen“, sagte Dörte Röhrs, Sprecherin der Polizeidirektion Nord in Neuruppin, am Freitagvormittag auf Nachfrage der MAZ. Da die Suche nach dem Mädchen aber unter der Regie der Berliner Polizei laufe, wolle man zunächst nichts unternehmen und abwarten, was am Sonntag geschieht.

Am heutigen Sonntag (24. März 2019) sollte es um 15.30 Uhr losgehen.

Von Sebastian Morgner