Vermissten Jungen schnell wiedergefunden

Hohen Neuendorf. Die Polizei erhielt am Dienstag gegen 17.15 Uhr die Nachricht, dass in Hohen Neuendorf seit etwa 16 Uhr ein achtjähriger Junge vermisst wird. Das Kind, so wurde bekannt, soll geistig eingeschränkt und mit einem zum Laufrad umfunktionierten Fahrrad unterwegs sein.

Die Polizei mobilisierte daraufhin alle verfügbaren Kräfte und suchte auch unter Einsatz eines Polizeihubschraubers nach dem vermissten Kind.

Der Junge konnte gegen 19.15 Uhr in Birkenwerder gefunden werden und soll nach Auskunft der Polizei inzwischen wieder wohlbehalten zu Hause sein.

Von Bert Wittke