Vermisster Junge legt zehn Kilometer zurück

Der am Dienstag in Hohen Neuendorf vermisste Junge, der schnell gefunden wurde, (MAZ berichtete), hat auf seiner Ausreißertour rund zehn Kilometer zurückgelegt. Freunde der Familie entdeckten den Achtjährigen, wie am Mittwoch informiert wurde, in der Nähe seiner ehemaligen Kita in Borgsdorf. Die Polizei suchte mit einem Großaufgebot.