Vierwöchige Bombensuche in Oranienburg

Oranienburg. Ab 3. April (Dienstag) wird in Oranienburg erneut nach Bomben gesucht. Betroffen diesmal: Der Bereich in der Rüdesheimer Straße. Darüber informierte die Stadt Oranienburg am Dienstagnachmittag. Betroffen von der Kampfmittelsuche sind die Fahrbahn sowie der Gehwegbereich auf Höhe der Rüdesheimer Straße 15 bis Höhe des Radweges zwischen Wörthstraße und Mainzer Straße.

Voraussichtliche Dauer: Vier Wochen

Die Arbeiten beginnen aus Richtung der Wormser Straße kommend und finden unter halbseitiger, abschnittsweiser Sperrung der Rüdesheimer Straße statt. Geringfügige Einschränkungen für Anwohner und Passanten sind nicht auszuschließen. Die Absuche wird voraussichtlich vier Wochen dauern.

Der Abschnitt zwischen der Wormser Straße bis zur Rüdesheimer Straße 15 wird laut Kampfmittelbeseitigungsdienst des Landes Brandenburg (KMBD) bereits als kampfmittelfrei eingestuft und muss deshalb nicht abgesucht werden.

Von MAZonline