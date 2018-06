Hennigsdorf

Am 15. Februar dieses Jahres veranstaltete der SV Stahl Hennigsdorf seinen alljährlichen Neujahrsempfang. Dabei gelang es den Mitgliedern sogar, mit einer ganz besonderen Überraschung ihren Chef sprachlos zu machen, was eher selten vorkommt. Bernd Götze wurde mit der Goldenen Ehrennadel des Vereins ausgezeichnet. „Das hat mich schon sehr gerührt, wenn man bedenkt, dass ich gerade einmal vier Jahre an vorderster Front stehe und dann die höchste Auszeichnung erhalte“, so Götze überrascht. Doch der 57-Jährige ist nicht erst seit vier Jahren aktiv, sondern begleitet schon seit einigen Jahrzehnten sehr erfolgreich die Hennigsdorfer Sportszene und hat in dieser Zeit viel bewegt.

Zu Jugendzeiten spielten Götze Handball bei der BSG Motor Hennigsdorf, für ihn fast schon unvermeidbar, wie Götze schmunzelnd verrät: „Ich bin damals auf die Albert-Schweitzer-Schule gegangen und Egon Springmann war Sportlehrer. Springmann war zugleich aber auch beim Handball sehr aktiv und hat dort dann Spieler gefördert.“ Bis zu seinem 17. Lebensjahr blieb der Hennigsdorfer dem Handball treu, in den 1980er-Jahren kamen dann Pferdestärken ins Spiel. Götze war Mitglied beim Motorrad- und Geländesportverein der Geländesportabteilung (GST) Hennigsdorf. Dort absolvierte er die Aktivitäten mit viel Ehrgeiz und Elan, zusammen unter anderem mit Jörg Nitz, Harald Kaisig und Andreas Schleu. Mit Eintritt in den Wehrdienst der Nationalen Volksarmee (NVA) kehrte dann ein wenig Ruhe im sportlichen Leben von Bernd Götze ein. „Sport haben wir schon viel gemacht bei der Armee, aber halt nicht mehr auf Vereinsebene, das war dann erst einmal auf Eis gelegt.“

Nach der deutschen Wiedervereinigung kehrte Götze dann aber wieder zurück auf die Vereinsebene in Oberhavel und war 1993 Gründungsmitglied des 1. Hennigsdorfer Volleyballvereins (HVV). Im Jahr 1995 wechselte Götze zum SV Stahl Hennigsdorf, zur Abteilung Turnen. Dort managte er anschließend auch viele Jahre unter anderem die Finanzen der Abteilung. „Die Zeit beim Volleyballverein hat Spaß gemacht, aber ich war schon immer ehrgeizig und sah einfach beim SV Stahl Hennigsdorf deutlich bessere Möglichkeiten, um meine Ideen zu entwickeln.“ Nebenbei war Götze auch lange im Hennigsdorfer Stadtsportverband aktiv. „In dieser Zeit haben wir zum Beispiel den Hennigsdorfer Citylauf zum Leben erweckt und viele andere tolle Sachen gemacht.“

2013 übernahm der Familienvater, der seit 1982 verheiratet ist, die Position des 1. Vorsitzenden beim inzwischen mitgliederstärksten Verein im Landkreis Oberhavel. „Das ist eine große Ehre, aber auch Ansporn und Verantwortung zugleich. Mir macht die Aufgabe aber großen Spaß, man kann Projekte entwickeln, Partnerschaften aufbauen und Ideen und Visionen vorantreiben.“ So zum Beispiel auch die Modernisierung des Vereinsgebäudes, welche in diesem Jahr realisiert werden soll. „Das wäre ein absoluter Meilenstein für den SV Stahl Hennigsdorf, wir sind auf einem sehr guten Weg, diesen in diesem Jahr endlich bewerkstelligen zu können.“ Stolz ist Götze auch darauf, dass es seit 2013 gelungen ist, zwei neue Arbeitsplätze beim SV Stahl zu schaffen. „Wir wollen den Verein auch in den kommenden Jahren festigen und stabilisieren.“

Privat freut sich Bernd Götze auf ein Highlight zum Jahreswechsel, das ausnahmsweise mal nichts mit dem Sport zu tun hat: „Wir werden über Weihnachten und Neujahr mit der kompletten Familie in die Karibik fliegen, darauf freue ich mich sehr, mal alle wiederzusehen und mit ihnen Zeit verbringen zu können.“

Von Knut Hagedorn