Volle Scheunen zur Bluesnacht

Hunderte Gäste kamen am Sonnabend wieder zur Kremmener Bluesnacht, an der sich in diesem Jahr die Betreiber von zehn Scheunen beteiligten. Die Veranstaltung, die zum 12. Mal stattfand, werde immer mehr zum Selbstläufer, erklärte Andreas Dalibor, der die Bluesnacht einst ins Leben gerufen hatte.