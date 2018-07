Oberhavel

Sommerfest, Festumzug, Handballtage und ein MAZ-Fotograph in Aktion. Fünf tolle Motive vom vergangenen Wochenende haben es in die Enrunde für das nicht repräsentative Voting zum „Foto der Woche“ geschafft. Die MAZ-Leser entscheiden – welches Bild gewinnt? Das Siegerbild wird am Sonnabend in der MAZ abgedruckt.

Bis Freitag, 12 Uhr, für Favoriten stimmen

Geben Sie Ihrem Favoriten Ihre Stimme. Die Abstimmung läuft bis Freitag (6. Juli), 12 Uhr. Das Foto mit den meisten Leserstimmen wird in der Wochenendausgabe der MAZ Oberhavel am Sonnabend (7. Juli) abgedruckt.

