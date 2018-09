Oberhavel

Jede Menge los in Oberhavel. Unsere Fotografen haben am Wochenende wieder zahlreich auf den Auslöser gedrückt. Fünf der Bilder stehen zur Wahl für unsere nicht repräsentative MAZ-Fotoumfrage zum „Bild der Woche“. Die MAZ-Leser entscheiden – welches Bild gewinnt? Das Siegerfoto kommt am Sonnabend in die MAZ.

Bis Freitag, 12 Uhr, für Favoriten stimmen

Geben Sie Ihrem Favoriten Ihre Stimme. Die Abstimmung läuft bis Freitag (14. September), 12 Uhr. Das Foto mit den meisten Leserstimmen wird in der Wochenendausgabe der MAZ Oberhavel am Sonnabend (15. September) abgedruckt.

Von MAZonline