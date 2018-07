Oberhavel

Das war ein Fest – Frauenfußball-Bundesligist Turbine Potsdam gastierte am Sonntag, den 22. Juli 2018, in Friedrichsthal und testete dort gegen den polnischen Erstligisten GKS Gornik Leczna. Mehr als 400 Zuschauer waren nach Friedrichsthal geströmt und verfolgten das Spektakel live vor Ort. Fünf Motive rund um das Spiel stehen nun zur Wahl für die nicht repräsentative MAZ-Fotoumfrage zum „Bild der Woche“. Die MAZ-Leser entscheiden – welches Bild gewinnt? Das Siegerfoto wird am Sonnabend in der MAZ abgedruckt.

Bis Freitag, 12 Uhr, für Favoriten stimmen

Geben Sie Ihrem Favoriten Ihre Stimme. Die Abstimmung läuft bis Freitag (27. Juli), 12 Uhr. Das Foto mit den meisten Leserstimmen wird in der Wochenendausgabe der MAZ Oberhavel am Sonnabend (28. Juli) abgedruckt.

Von MAZonline