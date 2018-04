Fotoumfrage - Wählen Sie das Foto der Woche für Oberhavel

Frühlingserwachen, Töpfermarkt, Wetterurgewalten und mehr – fünf neue Motive vom vergangenen Wochenende stehen für das MAZ-Fotovoting in Kalenderwoche 16 des Jahres zur Auswahl. Die Redaktion hat zahlreiche Schnappschüsse in der Region Oberhavel mitgebracht, auch ein Leserfoto hat es diesmal in die Top 5 geschafft. Welches Motiv gefällt Ihnen am besten? Diese fünf gehen ins Rennen um das „Foto der Woche“.

EMBED

Bis Freitag, 12 Uhr, für Favoriten stimmen

Geben Sie Ihrem Favoriten Ihre Stimme. Die Abstimmung läuft bis Freitag (20. April), 12 Uhr. Das Foto mit den meisten Leserstimmen wird in der Wochenendausgabe der MAZ Oberhavel am Sonnabend (21. April) abgedruckt.

Von MAZonline