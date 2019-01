Landrat Ludger Weskamp forderte am Montag bei der Grünen Woche in Berlin dazu auf, am 23. Januar, dem Oberhaveltag, den Stand des Landkreises zu besuchen. „Wir präsentieren ein Programm aus regionalen Produkten sowie kulturellen und touristischen Höhepunkten“, sagte der Landrat in Gegenwart von Ministerpräsident Dietmar Woidke.