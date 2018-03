Während die Hausbewohner schliefen

Wensickendorf. Während die Eigentümer schliefen, sind Unbekannte in der Nacht zu Sonnabend in ein Einfamilienhaus in der Summter Chaussee in Wensickendorf eingestiegen. Als der Hauseigentümer auf dem Weg ins Badezimmer war, bemerkte er die aufgebrochene Eingangstür und die durchwühlten Räume. Zu diesem Zeitpunkt hatten die Täter das Haus bereits verlassen.

Nach ersten Erkenntnissen wurden Bargeld, Kreditkarten und Heimelektronik gestohlen. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 4000 Euro.

Von MAZonline