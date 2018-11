Zur Ortsbeiratswahl am Sonntag in Neuendorf treten zwei Wählergruppen an, die zwar ähnliche Ziele verfolgen, sich aber konträr gegenüberstehen. Die Wählergruppe Neuendorfer Runde hatte am Dienstag zu einem Forum gebeten und stellte dort ihre Kandidaten und Vorhaben für die Zukunft vor.