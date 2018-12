Oranienburg

Ein unbekannter Fahrzeugführer befuhr am Dienstagmorgen gegen 2.50 Uhr die Autobahn A 10 aus Fahrtrichtung Prenzlau kommend in Fahrtrichtung Hamburg. Er verließ die A 10 am Autobahnkreuz Oranienburg, um auf die A 111/B 96 aufzufahren. Dabei übersah er die Warnbaken der Baustellenabsicherung. Insgesamt sechs dieser Warnbaken wurden beschädigt und waren danach nicht mehr zu verwenden. Der Verursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich der Unfallaufnahme zu stellen.

Von MAZonline