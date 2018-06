Liebenwalde

Wie die Oberhavel Verkehrsgesellschaft (OVG) am Mittwochvormittag mitteilt, kommt es aufgrund einer Vollsperrung des Knotenpunktes B167/Berliner Straße in Liebenwalde im Zeitraum vom 5. Juli 2018 bis voraussichtlich 15. Juli zu erheblichen Einschränkungen im Busverkehr. Betroffen sind die Linien 803 und 805, die in diesem Zeitraum wie folgt verkehren:

Linie 803: Linienführung von S-Bahnhof Oranienburg bis Neuholland, Straße der Jugend. Dort endet die Linie, Fahrgäste in Richtung Liebenwalde/Liebenthal werden gebeten, die Linie 805 zu nutzen.

Linie 805: Linienführung von S-Bahnhof Oranienburg bis Liebenwalde, Am Grünen Weg (Ersatzhaltestelle, ehemals PLUS-Supermarkt). Für Fahrgäste in Richtung Hammer/Liebenthal wird ein Linientaxi als Zubringer mit Anschluss an die Linie 805 angeboten.

Die aktuellen Fahrpläne aller Linien sowie auch die vorgenannten Änderungen können jederzeit im Internet unter www.ovg-online.de eingesehen und heruntergeladen oder auch telefonisch unter der 03301/699 699 erfragt werden.

Direktlink zu allen aktuellen Fahrplänen der OVG und Downloadlinks der Buslinien: www.ovg-online.de/fahrplan-tickets/fahrplaene.html

Wie bereits mehrfach berichtet wird die B167 in den Sommermonaten saniert. Damit verbunden sind erhebliche Verkehrseinschränkungen, die teilweise zu chaotischen Zuständen vor Ort führen.

Von MAZonline