Liebenberg

In gut drei Wochen ist es schon wieder soweit – die schönste Zeit des Jahres beginnt. Auf Schloss & Gut Liebenberg heißt das, dass an allen vier Adventswochenenden die Nachtwächterstunde stattfindet und der besinnliche Weihnachtsmarkt öffnet. Was in dieser Zeit nicht fehlen darf, ist ein Weihnachtsengel, der in der Nachtwächterstunde eine tragende Rolle spielt, der gemeinsam mit dem Weihnachtsmann Kinderherzen höher schlagen lässt und der gemeinsam mit den Turmbläsern die Besucher mit festlichen Klängen in eine vor weihnachtliche Stimmung versetzt.

Aus diesem Grund wird auf Schloss & Gut Liebenberg ein neuer Weihnachtsengel gesucht, der an allen Adventswochenenden in diese Rolle schlüpft, sie mit Leib und Seele verkörpert und seine Aufgaben mit einem Lächeln wahrnimmt. Was der Engel mitbringen sollte: Erfahrungen im Theaterspiel, ein offenes, freundliches und anmutiges Wesen, Freude am Umgang mit Menschen und vor allem mit Kindern und Zeit, an allen vier Adventswochenenden für die Besucher da zu sein.

Nicht nur die kleinen Besucher werden vom Weihnachtsengel beschenkt, auch der Engel selbst wird für seine Besuche in Liebenberg entlohnt. Um sich nach der anstrengenden Weihnachtszeit erholen zu können, bekommt der Engel ein Verwöhnpaket im Wert von 50 Euro mit Naturkosmetik aus Berlin.

Bewerbungen bitte bis zum 19. November an den Weihnachtsmarktbeauftragten senden: Robert Kallweit- Bünger, DKB Stiftung Liebenberg gemeinnützige GmbH, Schloss & Gut Liebenberg, Parkweg 1a, 16 775 Löwenberger Land, Ortsteil Liebenberg, E-Mail: robert.kallweit@schloss-liebenberg.de

Nur mit Fackeln, Feuerkörben, Öllampen und Kerzen beleuchtet, ist der Schlosshof Kulisse für das Theaterspiel um den Liebenberger Nachtwächter. Der ausgestoßene und einsame Mann rettet das Schloss und seine Bewohner am Weihnachtsabend vor dem Feuerteufel und wird dafür vom Weihnachtsengel belohnt. Gezeigt wird die Kombination aus Schauspiel, Gesang und einer spektakuläre Feuershow am 1., 8., 15. und 22. Dezember ab 18.30 Uhr. Dazu wird in der Zeit von 16.30 bis 20.30 Uhr für die Gäste ein kleiner Weihnachtsmarkt auf dem Schlosshof und an der Feldsteinkirche geöffnet.

Der Eintritt kostet drei Euro pro Person, Kinder bis zwölf Jahre kommen kostenlos hinein.

Von MAZonline