Himmelpfort

Am ersten Adventswochenende findet wieder der beliebte und inzwischen weithin bekannte historische Märchenweihnachtsmarkt mit Cocolorus Budenzauber in Himmelpfort statt. Die Besucher können sich auf einen stimmungsvollen, historischen Weihnachtsmarkt mit vielen schönen Verkaufsständen, leckeren kulinarischen Besonderheiten und ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm freuen. Darüber hinaus gibt es natürlich wieder besonderes Kunsthandwerk und kulinarische Spezialitäten, wie Apfelkrapfen, Langosh, böhmische Kartoffelpuffer, skandinavischen Glühwein und einiges mehr.

Und selbstverständlich wird auch der Weihnachtsmann in der Weihnachtspostfiliale der Deutschen Post anwesend sein, so dass die Kinder ihn besuchen und ihre Wunschzettel persönlich abgeben können.

Für Gäste, die zwischendurch mal einen Platz zum Aufwärmen brauchen und sich auf leckeren Kaffee und Kuchen freuen, ist auch das Café im Weihnachtshaus geöffnet. Der Märchenweihnachtsmarkt findet am Sonnabend von 10 bis 19hr und am Sonntag von von 10 bis 18 Uhr statt. Der Eintritt kostet für Erwachsene drei Euro, Kinder haben freien Eintritt.

Und für alle, die an diesem Wochenende keine Zeit haben: Auch am zweiten Adventswochenende, 8. und 9. Dezember, wird Cocolorus Budenzauber noch einmal in Himmelpfort zu Gast sein.

