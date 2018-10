Oberhavel Schönfließ - Bahnübergang für Filmaufnahmen gesperrt Weil dort Filmaufnahmen geplant sind, wird der Bahnübergang Schönfließ, Summter Weg, am kommenden Dienstag in der Zeit von 8.30 bis 15 Uhr immer mal wieder für die Dauer drei bis fünf Minuten gesperrt.

Am Bahnübergang in Schönfließ finden am kommenden Dienstag Filmaufnahmen statt. Quelle: Fotolia (Symbolbild)