Oberhavel

Wer darf ins MAZ-Trainingslager nach Lindow/Mark fahren? Die MAZ schickt eines von acht Nachwuchs-Teams, die sich für die Aktion beworben haben, am 25. und 26. August kostenlos ins Trainingslager ins Sport- und Bildungszentrum nach Lindow/Mark. Zwölf Spieler und zwei Trainer. Bei optimalen Bedingungen können die Nachwuchskicker dort trainieren. Ob auf den Rasen- oder Kunstrasenplätzen. Oder in der Sporthalle oder Schwimmhalle. Im Sport- und Bildungszentrum Lindow fehlt es an nichts.

In den letzten Wochen hatten alle E-Junioren-Teams aus dem Fußballkreis Oberhavel/Barnim die Chance, sich zu bewerben. Mit einem verrückten Mannschaftsbild. Mit dabei sind jetzt: SV Fürstenberg, SpG Zehlendorf/Zühlsdorf, FC 98 Hennigsdorf, Oranienburger FC Eintracht E2 und E1, Rot-Weiß Schönow, SV Zehdenick und FC Kremmen. Alle Teilnehmer-Bilder gibt es in unserer Bildergalerie zum Durchklicken. Die MAZ-Leser entscheiden: Stimmen Sie für ihr Lieblingsteam ab! Das Voting geht bis zum 25. Juli (Mittwoch), 12 Uhr.

Zur Galerie Wer darf ins MAZ-Trainingslager nach Lindow/Mark fahren? Die MAZ schickt eines von acht E-Junioren-Teams aus dem Fußballkreis Oberhavel/Barnim, die sich für die Aktion beworben haben, ins Sport- und Bildungszentrum Lindow. Alle Teilnehmer-Bilder gibt es in unserer Bildergalerie zum Durchklicken.

Welches E-Junioren-Team soll im August 2018 ins MAZ-Trainingslager nach Lindow/Mark fahren? Wer darf ins MAZ-Trainingslager nach Lindow/Mark fahren? Die MAZ schickt eines von acht Nachwuchs-Teams aus dem Fußballkreis Oberhavel/Barnim, die sich für die Aktion beworben haben, ins Sport- und Bildungszentrum Lindow. SV Fürstenberg, E-Jugend SpG Zehlendorf/Zühlsdorf, E-Jugend FC 98 Hennigsdorf, E2-Jugend Oranienburger FC Eintracht, E2-Jugend Oranienburger FC Eintracht, E1-Jugend Rot-Weiß Schönow, E1-Jugend SV Zehdenick, E-Jugend FC Kremmen, E1-Jugend Ergebnis ansehen Diese Online-Umfrage ist nicht repräsentativ. Welches E-Junioren-Team soll im August 2018 ins MAZ-Trainingslager nach Lindow/Mark fahren? Welches E-Junioren-Team soll im August 2018 ins MAZ-Trainingslager nach Lindow/Mark fahren? So haben unsere Leser abgestimmt SV Fürstenberg, E-Jugend

SpG Zehlendorf/Zühlsdorf, E-Jugend

FC 98 Hennigsdorf, E2-Jugend

Oranienburger FC Eintracht, E2-Jugend

Oranienburger FC Eintracht, E1-Jugend

Rot-Weiß Schönow, E1-Jugend

SV Zehdenick, E-Jugend

FC Kremmen, E1-Jugend Diese Online-Umfrage ist nicht repräsentativ.

Von Sebastian Morgner