Wenn die Wohnung voller Schimmel ist

Fast alle Decken und Wände in der Wohnung der Veltenerin Sabrina Schreiber sind von Schimmel befallen. Das Problem liegt laut Gutachtern eine Etage höher: Das Dach des Hauses ist defekt, Feuchtigkeit dringt immer wieder ein. Nun soll ein Maler die Wohnung wieder herrichten. Doch Sabrina Schreiber will so schnell wie möglich ausziehen.