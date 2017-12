Wer kennt dieses Fahrrad oder den Besitzer?

Borgsdorf. Die Polizei zählt bei ihrer Suche nach einem Einbrecher auf die Hilfe der Bevölkerung und sucht nun mit Hilfe von Fotomaterial nach dem Besitzer eines Fahrrads, welches der Täter an einem Tatort zurückließ, nachdem er aufgeschreckt worden war.

Der Gesuchte war am 18. Dezember (Montag) gegen 19.10 Uhr in Borgsdorf in der Margeritenstraße in eine Wohnung eingebrochen (MAZ berichtete). Dabei wurde der Täter durch den Mieter der Wohnung bei dessen Heimkehr im Haus angetroffen, als er gerade durch ein aufgehebeltes Fenster eingestiegen war. Die ca. 1,65 m bis 1,70 m große Person, dunkel gekleidet mit dunkler Wollmütze, flüchtete umgehend aus dem gleichen Fenster nach draußen, woraufhin der Geschädigte ebenfalls das Haus verließ, um dem Täter den Weg abzuschneiden.

An der Hausecke trafen die beiden aufeinander und der Geschädigte konnte den Täter kurze Zeit festhalten, bevor er über ein am Boden liegendes Fahrrad stolperte. Dadurch konnte sich der Täter befreien und den Tatort zu Fuß über den Krokusweg in unbekannte Richtung verlassen.

Kurz vor dieser Tat war es zwischen 17.45 und 19 Uhr in der Straße Unter den Birken bereits ebenfalls zu einem Wohnungseinbruchsdiebstahl gekommen. Die Polizei vermutet hier einen Zusammenhang.

Der geflüchtete Täter ließ sein Fahrrad (siehe Foto) am Tatort in der Margeritenstraße zurück. Die Polizei sucht nun nach weiteren Informationen zum Fahrrad selbst und dessen Herkunft. Bei dem Fahrrad handelt es sich um:

– 26er Mountainbike

– blauer Rahmen mit silberfarbener hinterer Gabel

– vollgefedert

– am Lenker im 90 Gradwinkel angebrachte Griffstücke

– Kettenschaltung

– schwarzen Seitenständer

– Steckschutzblech aus Plastik

– Gepäckträger an Sattelstange befestigt

Die Polizei fragt:

Wer kann Angaben zu dem Fahrrad machen?

Ist jemandem dieses Fahrrad entwendet worden und eine Anzeige wurde noch nicht erstattet?

Wer kann Angaben zu dem Besitzer und/oder Nutzer dieses Fahrrades machen?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei telefonisch unter der 03301/8510 entgegen.

