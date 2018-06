Germendorf

Schon von Weitem ist ein lautes Grunzen zu hören. Auf dem Hof der Familie Sandig ist an diesem Abend eine Menge los. Hund Luna (3) springt vergnügt in den Wassergraben neben dem Reiterhof. Zwergpony Cloony (6) lässt sich die Sonne aufs Fell scheinen. Einige Meter weiter entfernt schaut Hausschwein Eberhard (4) durch die Lücken am Holzzaun und wundert sich, wer da zu Besuch ist. „Das ist ein Mix aus Haus- und Wildschwein“, erklärt Heino Sandig, der in Germendorf noch fünf Geschwister hat.

Das Klicken der Kamera bringt den vierjährigen Eber aber nicht aus der Ruhe. Er genießt die Aufmerksamkeit. Von Weitem schaut Stute Moony (8) zu, wie es Eberhard genießt, im Rampenlicht zu stehen. Das braune Pferd steht auf einer der großen Koppeln und wiehert laut, als Besitzerin Marlen (32) den Stromzaun öffnet. Schnell galoppiert sie zum Eingang und holt sich die Leckerlis ab. Huhn Chanti und Ente Entonia picken zufrieden das Abendbrot auf. Inzwischen ist auch Luna, der Labrador, vom Schwimmen zurück und macht es sich auf dem Weg gemütlich.

Sie alle haben gute Chancen, das WM-Orakel Oberhavels bei der Fußball-Weltmeisterschaft zu werden. Vom 14. Juni bis zum 15. Juli 2018 findet in Russland die Fußball-Weltmeisterschaft 2018 statt. Deutschland gehört als amtierender Weltmeister zu den Favoriten neben Spanien, Frankreich, Belgien, Brasilien und Argentinien. Russland ist als Gastgeber für die WM gesetzt und trifft im Eröffnungsspiel auf Saudi-Arabien. Deutschland spielt in der Gruppe F. Erster Gegner ist Mexiko (17. Juni, 17 Uhr), außerdem warten Schweden (23. Juni, 20 Uhr) und Südkorea (27. Juni, 16 Uhr) auf das DFB-Team.

Diese vier Spiele soll das Orakel voraussagen. Und Sie, liebe Leser, entscheiden, wer in die Fußstapfen von Krake Paul (2010 der Orakelkönig) tritt. Stimmen Sie bis zum 10. Juni ab. Zwergpony Cloony, Hausschwein Eberhard, Hund Luna, Stute Moony, Huhn Chanti oder Ente Entonia – wer soll Oberhavel im Konzert der Orakel vertreten. Sie haben das Wort!

Heino Sandig könnte sich nicht entscheiden. „Alle Tiere sind niedlich“, sagt der 41-Jährige. Seine Söhne Eric (10) und Flynn (6) sind sich aber einig. „Chanti soll es werden.“

Wer wird Oberhavels WM-Orakel 2018? Welches Tier vom Hof der Familie Sandig aus Germendorf soll die Ergebnisse der deutschen Nationalmannschaft bei der Fußball-WM in Russland voraussagen? Huhn Chanti Hausschwein Eberhard Zwergpony Cloony Stute Moony Ente Entonia Hund Luna Ergebnis ansehen Diese Online-Umfrage ist nicht repräsentativ. Wer wird Oberhavels WM-Orakel 2018? Wer wird Oberhavels WM-Orakel 2018? So haben unsere Leser abgestimmt Huhn Chanti

Hausschwein Eberhard

Zwergpony Cloony

Stute Moony

Ente Entonia

Hund Luna Diese Online-Umfrage ist nicht repräsentativ.

Von Sebastian Morgner