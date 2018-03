Wildschweine auf dem Vormarsch

Egal ob am Skaterplatz im Waidmannsweg, am Paul-Schreier-Platz, in der Karl-Marx-Straße oder an vielen Ecken in Hennigsdorf-Nord – die Schwarzkittel erobern die Stadt offenbar immer mehr. Die Jägerschaft ist indes bemüht, so viele Tiere wie möglich in den Wäldern vor der Stadt zu erlegen. Das hat auch einen anderen, sehr ernsten Hintergrund.