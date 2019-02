Schildow

Da staunten die Bewohner in Schildow nicht schlecht: Eine Wildschwein-Rotte lief am Sonntagmorgen in der Schillerstraße durch den Ort. Die Rotte kam aus Richtung Kiessee, hieß es von Augenzeugen. Die Tiere seien dann durch die Lessingstraße gelaufen – in Richtung Brunoldstraße. Immer wieder kommt es in Schildow vor, dass die Tiere sich nah an die Menschen trauen.

Von MAZonline