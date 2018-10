Grüneberg

In einer Grundschule, wie in der in Grüneberg, passiert es immer mal wieder, dass Kinder im Übermut während der Hofpause mal hinfallen. Mit Tränen in den Augen stehen sie dann am Sekretariat von Iris Jacob (41). „Mein Büro ist so klein, darum haben wir den Stuhl vor das Sekretariat gestellt“, erzählt die Mutter von zwei Kindern (11 und 14). „Und wenn die Schüler dann erstmal auf dem Stuhl sitzen und kleine Wunden mit einem großen Pflaster versorgt sind und es viele tröstende Worte gab, dann ist die Welt meistens schon wieder in Ordnung“, sagt Iris Jacob.

Die gelernte Bürokauffrau von einer Mutti für die Wahl zur „Besten Sekretärin Oberhavels“ nominiert. „Frau Jacob hat immer ein offenes Ohr für die Anliegen der Eltern, ist einfühlsam zu unseren kleinen Schulkindern und ganz nebenbei erledigt sie auch noch ihre Aufgaben als Schulsekretärin. Tolle Frau – wirklich immer gut gelaunt und freundlich und stets hilfsbereit“, schreibt uns Beate Schöpke. Seit 1. Oktober 2014 arbeitet Iris Jacob schon an der Schule, an der 85 Steppkes die Schulbank drücken und von „vier Paukern“ unterrichtet werden.

Bis zum 4. November können die Kandidaten nominiert werden

Für sie klar: „Ich möchte mal was mit Menschen machen.“ „Eigentlich wollte ich mal Sozialpädagogik studieren“, erzählt Iris Jacob. Doch dann machte sie eine Lehre und wurde Bürokauffrau. „Wegen der Liebe und später wegen der Kinder hat das einfach besser gepasst“, sagt sie heute.

Schon in ihrem damaligen Ausbildungsbetrieb managte sie die gesamte Buchhaltung – von der Lohnabrechnung bis zur Quittung. Als dann mit 27 ihre Tochter zur Welt kam, setzte sie erstmal drei Jahre aus. Ihr Sohn kam mit 30 zur Welt. „Nebenbei habe ich da aber auch schon meinen Mann in der Buchhaltung unterstützt. Er ist selbstständig und da fällt auch immer viel Bürokram an.“ Doch dann hält sie nichts mehr zu Hause. Im Druckhaus Oranienburg steigt sie ein als Schwangerschaftsvertretung. „Von dort bin ich dann übergangslos zur Grüneberg Schule gewechselt“, sagt Iris Jacob.

Senden Sie eine Mail an: Oranienburg@maz-online.de

Auch ihr eigener Sohn geht hier zur Schule. „Er wurde damals 2014 im August eingeschult und ich fing am 1. Oktober hier zu arbeiten an“, sagt Iris Jacob. Und manchmal soll ihr Sohn darüber auch ein bisschen mosern, denn er ist ja immer unter Mamas Aufsicht. Das hat aber auch einen ganz großen Vorteil – wenn hier mal ein Trostpflaster zu kleben ist, gibt es bestimmt noch eine Streicheleinheiten oben drauf.

Übrigens würde Iris Jacob morgens auch gerne mit dem Rad zur Schule fahren, denn sie wohnt nur wenige Kilometer entfernt. Doch der Radweg zwischen ihrem Wohnort Liebenberg und Grüneberg ist so holprig und schlecht, dass er nicht benutzbar ist. „Das ist besonders schade für die Kinder. Denn die würden den Radweg gerne nutzen“ sagt Iris Jacob.

Und so funktionierts:

Die MAZ sucht mit ihren Lesern die beste Sekretärin Oberhavels. Sie können ihre Lieblingssekretärin bis zum 4. November nominieren.

Eine Mail an Oranienburg@maz-online.de mit Namen, einem Kontakt und einer kurzen Begründung genügt.

Das Online-Voting um die Krone der „Besten Sekretärin Oberhavels“ beginnt am 10. November auf der Homepage der MAZ.

Von Jeannette Hix