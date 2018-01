Wo die Böller Schaden machten

Oberhavel. Unmittelbar nach der Jahreswende entstanden im Landkreis Oberhavel etliche Schäden durch Pyrotechnik. Die zogen diverse polizeiliche Einsätze nach sich. Die Polizei listet die Fälle auf, zu denen sie am Neujahrstag gerufen wurde:

Um 0.05 Uhr brannte eine Mülltonne in Velten. Die Feuerwehr löschte den Brand. Die Ursache ist mutmaßlich Pyrotechnik.

Um 0.20 Uhr unterstützten Beamte die Feuerwehr in der Märkischen Allee in Glienicke/Nordbahn. Hier brannte ein Straßenbaum. Er war von Silvesterraketen in Brand gesetzt worden.

Um 0.22 Uhr gerieten im Amalienfelder Weg in Schwante mehrere Hecken in Brand. Auch hier waren Silvesterböller mutmaßlich die Ursache.

Um 0.28 Uhr löst im Asternweg von Oranienburg ein pyrotechnikbedingter Heckenbrand einen Polizeieinsatz aus.

Um 0.57 Uhr brannte in der Fritz-Reuter-Straße in 16540 Hohen Neuendorf ein Gartenschuppen. Hier verirrte sich eine Silvesterrakete unter das Dach des Schuppens und entfachte so den Brand des Dämmmaterials.

Um 0.58 kontrollierten Polizeibeamte eine Person mit Pyrotechnik in der Franzstraße in Hohen Neuendorf. Diese führte mehrere polnische Batterien und Brandstäbe der Feuerwerksklasse 3 mit sich. Hierfür ist eine spezielle Ausbildung für die Nutzung erforderlich. Die Person eine solche Genehmigung nicht vorweisen, feuerte solche Pyrotechnik Klasse 3 aber ab. Die Pyrotechnik wurde sichergestellt, ein Verfahren wegen des Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz wurde eröffnet.

Um 1 Uhr kam es zu diversen Mülltonnenbränden in der Stauffenbergstraße in Hennigsdorf. Die Feuerwehr löschte die fünf Mülltonnen, die nahe der Wohnhäuser standen. Strafanzeigen wegen fahrlässiger Brandstiftung wurden erstattet.

Um 1 Uhr beschädigte Pyrotechnik eine mobile „Dixie“-Toilette auf einer Baustelle in der Eichenalle in Oranienburg und machte sie unbrauchbar. Der Sachschaden beläuft sich auf 200 Euro.

Um 8.30 Uhr wurde aus der Poststraße in Friedrichsthal durch einen Anwohner die Beschädigung seines Briefkastens gemeldet. Unbekannte Täter hatten ihn augenscheinlich gesprengt. Es wird wegen Sachbeschädigung ermittelt.

Von MAZonline