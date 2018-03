Wo gibt es die leckersten Brötchen?

Fred Plessow, Obermeister für Bäcker und Konditoren in Oberhavel, warnt: „Mit unserem Handwerk ist es in einigen Jahren vorbei“. Der Nachwuchs fehlt. Für die junge Menschen sei der Beruf nicht attraktiv, vermutet Plessow. Die MAZ hat sich bei den Bäckereien in Oberhavel umgehört. Wie groß sind die Nachwuchssorgen tatsächlich?